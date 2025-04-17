В Самарской области успешно реализуется закон о «гаражной амнистии»

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7 180 объектов недвижимости было поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано в Самарском регионе со времени вступления в силу закона о так называемой «гаражной амнистии». Из них - 4413 земельных участков и 2767 гаражей – об этом сообщает самарский Росреестр.

Лидерами по реализации «гаражной амнистии» стала столица региона, где зарегистрировано 1197 объектов недвижимости, а также города Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти и Жигулевск.

«Напоминаем, что воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы гаражей, их наследники, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника, – отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова. - Закон призван помочь в регистрации прав на гаражи и земельные участки тем гражданам, которые приобрели их без надлежащего оформления документов, а в настоящее время прежнего правообладателя уже невозможно найти, либо он умер. Кроме того, «гаражная амнистия» важна тем, у кого до сих пор не оформлена земля под гаражом, в том числе в случае, когда земельный участок был предоставлен кооперативу или же гаражи были построены без выделения кооперативу земельного участка. Наконец, закон поможет в ситуации, когда гаражный кооператив прекратил свое существование, в связи с чем невозможно было зарегистрировать право на гараж без обращения в суд».

Обращаем внимание, что готовится еще одно изменение в «гаражной амнистии». В январе 2025 года Госдумой принят законопроект, направленный на защиту прав собственников подземных гаражей. Предусмотрена норма, по которой владельцы подземных гаражей смогут использовать земельный участок над гаражом для его ремонта. Это можно будет сделать в упрощенном порядке на основании разрешения местной администрации. Владельцы подземных гаражей, у которых есть надземные конструкции (стойки в виде труб, крыша и др.) смогут оформить в собственность земельный участок над таким объектом.