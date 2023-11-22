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В Самарской области уделяется особое внимание вопросам сохранения репродуктивного здоровья

22 ноября 2023 12:05
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В Самарской области уделяется особое внимание вопросам сохранения репродуктивного здоровья

В Самарской области уделяется особое внимание вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи и повышения рождаемости. В рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.

 «Лечение пар с бесплодием проводится за счет средств обязательного медицинского страхования. С начала года в Самарской области родились 502 ребенка после проведенных программ вспомогательных репродуктивных технологий. Частота наступления беременности составляет более 40%. Это выше общероссийских и общемировых показателей», - рассказывает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия»,к.м.н., Ирина Моисеева.

Высокие результаты стали возможны благодаря:

- профессионализму врачей-акушеров-гинекологов-репродуктологов и эмбриологов,

- оснащению современным оборудованием всех клиник региона, участвующих в лечении бесплодия за счет средств ОМС,

- персонализированному подходу к преодолению бесплодия,

- 100-процентной полноценной предгравидарной подготовке к беременности,

- тесному взаимодействию врачей-репродуктологов с врачами женских консультаций, узкими специалистами, квалифицированной работе акушеров родильных отделений.

В целях профилактики бесплодия:

- проводятся профосмотры и   диспансеризация.

- вступающим в брак в ЗАГСе выдается Сертификат Молодоженов, при предъявлении которого в течение 6 месяцев пара может бесплатно обследоваться в поликлинике и определить возможность стать родителями. Проект «Здоровье будущих родителей и их детей» разработан по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Главное — не затягивать и максимум через год планирования беременности  — при условии возраста женщины до 35 лет, либо через 6 месяцев, если женщине 35 лет и более, —обратиться за помощью», – подчеркивает Ирина Моисеева.

 

 

 

 

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