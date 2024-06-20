В Самарской области стартует образовательная программа «Акселератор социальных проектов»

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Начался прием заявок на участие в бесплатной образовательной программе «Акселератор социальных проектов». С 1 июля стартует непосредственное обучение участников, которое пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес».



«Акселератор социальных проектов» – это специальная обучающая программа, благодаря которой начинающие и уже действующие социальные предприниматели знакомятся с лучшим международным и российским опытом ведения бизнеса в социальной сфере, обучаются бизнес-планированию, получают знания в области правовых и финансовых основ бизнеса.



Программа подходит для тех, кто хочет научиться помогать особой категории граждан и строить бизнес на социальном запросе.

Выпускники программы смогут принять участие в конкурсе грантов. Напомним, что прохождение Акселератора является обязательным условием для претендентов на грантовую поддержку. Меры поддержки социального предпринимательства реализуются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



«Социальный бизнес – особая категория предпринимателей, реализующих важные, социальные проекты, создающих рабочие места для уязвимых категорий населения. И поддержке таких предприятий мы уделяем пристальное внимание. На площадках центров «Мой бизнес» мы консультируем, обучаем, предоставляем льготное финансирование, помогаем в продвижении, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Акселератор поможет участникам получить полезные знания, повысить свои предпринимательские компетенции и даст возможность претендовать на грант до 500 тысяч рублей».



Программа рассчитана на все сферы социального предпринимательства — от образования и трудоустройства незащищенных слоев населения до проектов по защите экологии или культурного наследия.



За время интенсива участников ждет постановка и проверка гипотез в индивидуальной работе с трекером-экспертом по развитию бизнеса. Участники смогут освоить инструменты для сбора информации и оценки социального предприятия, а также научатся привлекать клиентов и партнеров через грамотные маркетинговые стратегии, информационную открытость и формирование личного бренда.



Начинающие и действующие предприниматели смогут не только получить необходимые знания, но и презентовать свои проектные идеи, получить обратную связь от экспертов, узнают о возможностях для развития своего дела на территории области, в том числе о действующих мерах поддержки.



Основываясь на личном опыте и знаниях, спикеры раскроют такие темы как оценка социального воздействия и расчет показателей эффективности, бизнес-модель социального предприятия, формула устойчивости проекта, маркетинг социального проекта и механизмы партнерства, а также особенности подачи заявки на участие в конкурсе грантов.



Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

Участие для предпринимателей Самарской области бесплатное. Количество мест на программу ограничено. Старт программы – 1 июля 2024 года.