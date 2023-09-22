В Самарской области стартовала образовательная программа «Не работа, а миссия»

69

В Самарской области на базе Молодежного центра «Лесная сказка» стартовала образовательная программа «Не работа, а миссия».

В ней принимают участие специалисты государственной молодежной политики, представители организаций высшего и среднего профессионального образования, молодежных совещательных структур Самарской области.

Программа направлена на повышение компетенций специалистов сферы государственной молодёжной политики в образовательных организациях, городах и районах Самарской области.

«Слаженная работа губернии в сфере молодежной политики неоднократно отмечалась как на региональном, так и на федеральном уровнях. Вместе с тем, наша молодежь меняется, появляются новые запросы, и мы должны соответствовать современным тенденциям. В этом году, благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», для специалистов нашей губернии впервые проводится образовательная программа. Таким образом у нас сформируется сообщество профессионалов, которые смогут применять полученные знания для развития молодежи и молодежной политики», – подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Для участников пройдут интерактивные занятия, дискуссии, мастер-классы, которые помогут разобраться в инструментах реализации социальных и воспитательных проектов. Участники узнают об актуальных медиаформатах информирования и вовлечения молодежи в различные мероприятия. Особенно важно, что данный образовательный проект нацелен на сплочение специалистов из разных городов, районов и организаций Самарской области.

По итогам прохождения программы участники получат дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверение установленного образца о повышении квалификации или сертификат о прохождении образовательной программы, в зависимости от категории участника. Также будет сформирована команда специалистов, которая совместными усилиями будет заниматься развитием системы государственной молодежной политики в Самарской области.

Образовательная программа «Не работа, а миссия» является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых» и реализуется Правительством Самарской области совместно с ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках национального проекта «Образование».

Фото: Департамент по делам молодёжи минобрнауки СО