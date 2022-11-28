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В Самарской области стартовала «Неделя инноватора»

28 ноября 2022 15:37
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Целую неделю участники будут погружаться в треки поддержки инноваций, а также обсудят самые актуальные темы.

Масштабное бизнес-мероприятие по продвижению программ региональной и федеральной поддержки среди технологических предпринимателей стартовало сегодня, 28 ноября, в региональном центре «Мой бизнес» в Самаре.

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом – важное направление в работе областного Правительства, обозначенное губернатором Дмитрием Азаровым.

Организаторами «Недели инноватора» выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулевская долина».

«Самарская область является одним из наиболее привлекательных регионов страны в сфере инвестиций, у нас создана одна из самых развитых инфраструктур поддержки инновационных проектов, а технопарк «Жигулевская долина» ежегодно входит в число лучших площадок России, - сделал акцент министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сегодня мы комплексно подходим к развитию инновационных проектов и технологических стартапов: содействуем в привлечении финансирования федеральных институтов развития, оказываем информационную поддержку, организуем участие в профильных выставках. И такие мероприятия, как «Неделя инноватора» позволяют нам представить весь спектр возможностей тем, кто в них заинтересован», - перечислил министр.

Целую неделю участники будут погружаться в треки поддержки инноваций, а также обсудят самые актуальные темы: региональные и федеральные гранты, льготы и программы поддержки технологического и IT-предпринимательства; практику сотрудничества СМСП с индустриальными партнёрами: кейсы, рекомендации экспертов; реализацию программы поддержки предприятий по импортозамещению и реверс-инжинирингу критичных комплектующих, и многое другое.

«Ядром поддержки стартапов в регионе является технопарк «Жигулевская долина». В нем сосредоточено более 270 стартапов работающих по 6-ти технологическим трекам, - отметил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. - Инновации – это вектор экономического развития, имеющий форму и содержание, и наша сегодняшняя задача – обозначить берега этого течения, зоны активностей и ответственности оператора инновационной деятельности региона, максимально подробно рассказать о мерах поддержки и компетенциях, собранных в регионе».

Каждый день Недели инноватора посвящен определенному направлению поддержки высокотехнологичного бизнеса. Сегодня состоялся День Сколково, в ходе которого представители Фонда Сколково рассказали о перспективах и возможностях для инновационных компаний, которые предоставляет инновационный центр «Сколково».

Представители «Сколково» Мария Махаева и Андрей Зверев познакомили участников с платформой поиска исполнителей в сфере НИОКР – Sk RnD Market, проинформировали о возможности возмещения инвестиций в университетские стартапы, а также провели индивидуальные консультации по грантам Фонда «Сколково».

«Самарский регион имеет большое значение для Сколково. Это один из крупнейших и лидирующих региональных операторов, ежегодно занимающий первые места в рейтингах, и наш стратегический партнер. И потому для нас важно максимально подробно представить возможности Сколково предпринимателям Самарского региона», – отметила руководитель управления по инновационной инфраструктуре Департамента регионального развития Фонда «Сколково» Мария Махаева.

Трансляция первого дня мероприятия также была организована в Центрах «Мой бизнес» в Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Кинеле, Похвистнево, Новокуйбышевске, Отрадном и Жигулевске.

Вторник будет посвящен широкой линейке грантовых конкурсных программ Фонда содействия инновациям. В среду участники мероприятия смогут узнать о программе реинжиниринга Агентства по технологическому развитию, а также о грантах Инновационного фонда Самарской области и Российского фонда развития информационных технологий. В четверг состоятся мероприятия предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время новых решений». Пятница будет посвящена технопарку «Жигулевская долина», представители которого расскажут об экосистеме инноваций, мерах поддержки резидентов, а также о возможностях Регионального центра инжиниринга. Завершится Неделя инноватора «Стартап-выходными» – партнерским мероприятием Регионального центра инноваций Startup Samara.

«После некоторого периода роста мы понимаем, что уже готовы делать следующие шаги на пути развития проекта, и потому для нас важно максимально детально изучить существующие возможности для роста нашего бизнеса, – отметил Александр Кондаков, директор по развитию компании ООО «М9 Фарм», занимающейся производством инновационной косметической продукции. – Неделя инноватора нам очень полезна, потому что мы интересуемся и льготами для разработчиков, и возможностью стать участником «Сколково», не выезжая в столичный регион, а здесь можно получить сразу всю нужную нам информацию».

Участие в «Неделе инноватора» бесплатное, регистрация открыта на сайте.

 

 

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