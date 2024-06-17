В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования

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В структуре правительства Самарской области в течение ближайших нескольких месяцев будет создано новое министерство – науки и высшего образования, пишет Обоз.инфо.

Об этом объявил врио губернатора Вячеслав Федорищев. По его словам, это будет прямой контрагент профильного федерального министерства, «там будут управленчески объединены все процессы, связанные с развитием вузов, инновационной и научной среды».

Судя по всему, новому министерству передадут соответствующий функционал от существующего министерства образования и науки. Ранее, как сообщал OBOZ.INFO, из минобрнауки, которым руководит Виктор Акопьян, планировалось выделить другой самостоятельный орган – департамент науки.

Соответственно, минобрнауки также планировалось реорганизовать и превратить в министерство образования. Была даже разработана дорожная карта по созданию нового ведомства. По всей видимости, теперь эти планы теряют свою актуальность, поскольку департамент науки повышается в статусе до министерства науки и высшего образования. Оно станет 18-м по счету в структуре областного правительства.

Решение о создании нового министерства напрямую связано со строительством в Самаре международного межвузовского кампуса. По словам Вячеслава Федорищева, такой крупный проект нуждается в особом внимании.

Еще одним управленческим решением в этом направлении станет разработка масштабной региональной программы «Доктор наук», которая объединит все меры поддержки ученых – от старших классов школы и далее на всем жизненном пути. Как подчеркнул врио губернатора, цель программы – в течение ближайших лет создать такую систему мотивации и возможностей, чтобы самарские ребята стремились реализоваться в науке и добивались успеха.

Вячеслав Федорищев также сообщил, что к созданию и строительству студенческого кампуса обязательно будут привлекаться индустриальные партнеры. Сейчас в проекте только государственные и концессионные средства, но глава региона считает, что так быть не должно.

«Важно, чтобы наши крупнейшие компании участвовали в проекте, в том числе и рублем. А мы будем готовить специалистов под запросы конкретных предприятий», — отметил руководитель губернии.