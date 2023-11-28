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В Самарской области сотрудники полиции проводят антикоррупционные встречи с жителями региона

28 ноября 2023 11:07
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В Самарской области сотрудники полиции проводят антикоррупционные встречи с жителями региона

Беседы, направленные на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений прошли с гражданами региона.

В Похвистнево полицейские вместе с представителем Общественного совета Татьяной Лупцовой провели профилактические беседы с сотрудниками банковских организаций. Полицейские рассказали какая ответственность предусмотрена законом для каждого участника преступления: при даче взятки, ее получении и посредничестве в получении взятки. «Самым эффективным методом противодействия коррупционным преступлениям является бдительность и активная гражданская позиция граждан», – подчеркнула общественница.

В Приволжье сотрудник полиции и председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Елена Демина встретились со старшеклассниками средней школы № 2 села Приволжье.  В ходе беседы полицейский рассказал подросткам о видах коррупции и об ответственности, которая последует после совершения коррупционного преступления.

Сотрудники полиции обратили внимание на то, что преступления коррупционной направленности носят скрытый характер, поэтому для борьбы с ними, в первую очередь, необходима помощь общественности и сознательность граждан.

В Челно-Вершинском районе с целью формирования культуры нетерпимости к коррупции сотрудники ОМВД России по Челно-Вершинскому району провели профилактическую беседу в ГКП «АСАДО» Челно-Вершинское ДЭУ на тему: «Противодействие коррупции и формирование антикоррупционного поведения». В ходе беседы сотрудники организации ознакомились с примерами коррупционных правонарушений, порядком уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации, о случаях совершения коррупционных правонарушений, а также о мерах уголовной ответственности за коррупцию. Слушатели узнали о том, какое поведение может восприниматься окружающими как проявление коррупции, на какие темы нежелательно вести разговоры с гражданами при осуществлении профессиональной деятельности.

Аналогичные встречи проводились на территории всей области.

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