В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели акцию «Госуслуги - это просто и удобно!»

184

Гражданам рассказали о преимуществах использования официального портала госуслуг и специальной карты-путеводителя.

В рамках работы по популяризации государственных услуг сотрудники МУ МВД России «Сызранское» вместе с представителями Общественного совета при территориальном ОВД провели разъяснительную работу с курсантами автошкол. Полицейские рассказали присутствующим, что подача заявления в электронной форме – это просто, быстро и доступно. К основным преимуществам Единого портала Госуслуг относятся круглосуточный доступ и сокращение сроков предоставления услуг. После регистрации гражданину необходимо лишь выбрать услугу и направить необходимое заявление. Полицейские разъяснили, что вся информация, которая заполняется в персональном личном кабинете, надежно защищена и используются только для предоставления государственных услуг.

Сотрудники территориального РЭО ОГИБДД акцентировали внимание курсантов автошкол на том, что через портал можно легко записаться на сдачу экзаменов на право управления транспортным средством, а также проверить наличие штрафов по линии Госавтоинспекции и оплатить их со скидкой 50%. Сотрудник отделения по вопросам миграции сызранской полиции проинформировал участников встречи о перечне услуг, предоставляемых по линии ОВМ в электронном виде.

Представитель Общественного совета при Управлении Сергей Салмин показал универсальную карту-путеводитель с QR-кодом, разработанную при поддержке Общественного совета, информирующую о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области. Сергей Владимирович наглядно продемонстрировал, отсканировав QR-код на смартфоне, как просто и доступно перейти по предложенной ссылке в специальный раздел официального сайта ГУ МВД России по Самарской области, где специалист подробно расскажет, как получить государственную услугу по линии МВД России.

В завершение встречи полицейские и общественник ответили на все вопросы, интересующие курсантов, и пожелали им успешной сдачи экзаменов.