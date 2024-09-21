В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Сделай безопасный трюк - пристегни ребенка!»

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Водителям напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле, а юным участникам дорожного движения подарили билеты в цирк.

В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Родительского патруля и старшеклассниками школы-интерната провели профилактическую акцию с участниками дорожного движения «Сделай безопасный трюк - пристегни ребенка!».

В ходе бесед, состоявшихся на центральной улице города, автоинспекторы напомнили водителям о необходимости обязательного применения детских удерживающих устройств и автокресел при перевозке детей в машине.

Сотрудники полиции отметили, что обеспечение безопасности ребенка на дороге – это забота взрослых и призвали думать в первую очередь о защите своей жизни и жизни маленьких пассажиров.

Полицейские вручили каждому водителю памятки с правилами применения детских удерживающих устройств, а специальный гость мероприятия - веселый клоун подарил юным участникам дорожного движения билеты в цирк.