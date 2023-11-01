В Самарской области состоялся «круглый стол», посвященный противодействию экстремизму

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Тема мероприятия «Роль традиционных религий России в противодействии экстремизму».

В «круглом столе» принял участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко. Среди почетных гостей были члены общественного совета при УФСИН муфтий Самарской области Талип Яруллин и епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.

В работе «круглого стола» приняли участие представители Самарской митрополии Русской православной церкви, Регионального духовного управления мусульман Самарской области, Управления национальной и конфессиональной политики департамента внутренней политики Самарской области, Самарского государственного экономического университета, регионального радио «Вера».

Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор перед началом мероприятия отслужил молебен Матери Божией в храме Святого Дмитрия Донского при Самарском юридическом институте ФСИН России.

В ходе делового разговора полковник внутренней службы Максим Мищенко обратил внимание на проблемы межэтнического и межрелигиозного характера в местах лишения свободы.

Мероприятие прошло в обстановке продуктивного обмена мнениями и вызвало живой интерес у всех участников. В завершении была отмечена необходимость дальнейшего сотрудничества в организации взаимодействия государственных структур и религиозных организаций, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО