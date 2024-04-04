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В Самарской области состоялись финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

4 апреля 2024 16:24
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«Я – профессионал» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В Самаре прошли очные испытания заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлениям «Арктические технологии» и «Машиностроение». «Я – профессионал» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Продолжается серия финальных испытаний Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – 37 тысяч начинающих специалистов VII сезона показали высокие результаты по итогам отборочного этапа и получили приглашение принять участие в заключительном. На площадках российских университетов прошли очные финальные испытания олимпиады по 12 направлениям.

«Участники Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – формируют кадровый резерв, который способен эффективно развивать различные сферы экономики и обеспечивать процветание России. В VII сезоне проекта 4728 участников успешно справились с заданиями отборочного этапа по 12 направлениям. Начинающие специалисты стремятся к профессиональному и личностному росту, расширяя горизонты собственных возможностей: они постоянно совершенствуют свои навыки и готовы принимать вызовы современности, идти вперед и строить будущее нашей страны», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Очные испытания заключительного этапа «Я – профессионал» по двум направлениям состоялись в Самаре на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева. К участию в финальных испытаниях были допущены студенты из Самарской области: «Арктические технологии» (четыре участника); «Машиностроение» (пять участников). Практико-ориентированные задания олимпиады направлены на развитие необходимых навыков и компетенций, которые помогут начинающим специалистам адаптироваться в современных условиях реального рынка труда.

«Мы часто слышим от работодателей, что начинающие специалисты почти не владеют прикладными навыками, которые крайне важны для построения успешной карьерной траектории. Стратегическая цель «Я – профессионал» – сократить разрыв между ожиданиями студентов от будущей профессии и запросами рынка труда, формируя надежный кадровый капитал страны. Благодарю экспертов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого за поддержку олимпиады в рамках реализации одного из значимых этапов профессионального пути начинающих специалистов – разработку заданий очных финальных испытаний», – считает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Заключительный этап олимпиады завершится в апреле 2024 года. В мае участники смогут узнать свои результаты – дипломанты получат доступ к широкому спектру карьерных продуктов, среди которых стажировки в компаниях-партнерах «Я – профессионал» и льготы при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов также предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

 

 

 

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