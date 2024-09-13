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Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
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В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство

13 сентября 2024 16:46
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По словам самих участниц, встреча помогла увидеть и услышать реальные примеры того, что совмещать предпринимательство и заботу о семье возможно.

В региональном центре «Мой бизнес» прошла конференция «Дело за мамой» для женщин, которые развивают свои проекты и строят бизнес в качестве самозанятых. На мероприятии обсудили, как успешно совмещать разные роли - быть мамой, развиваться профессионально, вести своё дело. Слушатели получили ценные советы, рекомендации и поддержку таких же бизнес-мам.

О необходимости поддержки начинающих предпринимателей неоднократно говорил глава региона Вячеслав Федорищев. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области ведется постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки и созданию условий бизнеса.

«Для потенциальных и начинающих предпринимателей действует комплекс услуг, отдельный перечень инструментов поддержки. Мы помогаем в выборе направления, формы регистрации и подбираем инструменты под задачи конкретного проекта. Для этого необходимо обратиться в один из центров «Мой бизнес», действующих в регионе, - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Очень важно поддержать бизнес-идеи на этапе зарождения, мотивировать на развитие в предпринимательстве».

Спикерами встречи стали женщины-предприниматели, блогеры, которые поделились опытом и рассказали, какой путь они прошли, чтобы стать успешными в бизнесе, не забывая о воспитании детей.
«В современных реалиях женщина должна быть финансово независимой. Я оказалась в непростой жизненной ситуации, когда случился разрыв отношений, и я осталась одна с 4 детьми. Тогда все траты легли на меня. Сейчас я полностью обеспечиваю себя и своих детей - уже 1,5 года я развиваю свой блог, где рассказываю о буднях многодетной матери, у меня уже свыше 100 тысяч подписчиков. Вот этим я и хочу поделиться, что с помощью соцсетей каждая мама может выйти на доход», - поделилась спикер конференции, блогер Анастасия Линева.

По словам самих участниц, встреча помогла увидеть и услышать реальные примеры того, что совмещать предпринимательство и заботу о семье возможно.

«Я пришла на конференцию, чтобы получить вдохновение, познакомиться с другими участницами, услышать про успешный опыт таких же мамочек, как и я, узнать про нюансы, фишки в развитии своего дела, - рассказала предпринимательница, мама двоих детей Алёна Дёмина. - Я занимаюсь дизайном интерьеров, фотографией, есть еще проект, где мы с дочерью создаем вязаные игрушки, делаем значки, расписываем футболки – и даже пару раз представляли нашу продукцию на ярмарках центра «Мой бизнес».

«Я – мастер ватной игрушки, в этом бизнесе недавно, однако предпринимательская жилка у меня была всегда. Планирую основательно развиваться в этом направлении, поэтому пришла, чтобы познакомиться с другими участницами, спикерами, узнать, как вести своё дело, и какие существуют меры поддержки бизнеса», – поделилась самозанятая, мама шестерых детей Татьяна Свербягина.Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

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