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В Самарской области состоится выставка Samara Boat Show 2024

13 мая 2024 17:47
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В Самарской области состоится выставка Samara Boat Show 2024

С 16 по 19 мая 2024 года в яхт-клубе «Ласточка» (г. Самара, ул. Белорусская, д. 128Г) состоится пятая юбилейная выставка Samara Boat Show 2024, на которой свою продукцию представят отечественные производители яхт, катеров и другой водно-моторной техники. Любой желающий может увидеть и заказать водное транспортное средство для путешествий по Волге. Гостей выставки ждет большой флот лодок различной длины и назначения: для рыбалки, водных прогулок и морских путешествий. Данная выставка стала уже доброй традицией и собирает все больше участников и гостей. Нынешняя, пятая по счету выставка будет самым крупным российским боат-шоу на воде: спрос на отечественные лодки неуклонно растет, и верфи отвечают на него увеличением выпуска новых моделей и типоразмеров. Появляется все больше судов, не уступающих лучшим западным аналогам, растет число верфей, занимающихся маломерным судостроением. Именно поэтому организаторы выставки решили продлить мероприятие: оно займет не три, как ранее, а четыре дня.

Самарский судостроительный кластер будет представлен рекордно широким перечнем производителей: Victory Boats покажет несколько новых моделей, на стенде VBOATS будет представлен практически весь модельный ряд компании, включая новинки, Onix Boats продемонстрирует свои популярные катера 680 Cabin и 850 Cruiser, «Авиатор» представит первый корпус многообещающего проекта «Катамаран 10», новый игрок на рынке прогулочных судов «Самарская судоверфь» удивит гостей сразу двумя закрытыми катерами «АМГ 870 Круиз» и «АМГ 760 Круиз»; будут показаны новинки популярных брендов BossForr, «Салют», Swift Chaser, а также молодых компаний SeaMoone, Vivat и «Энергоспецстрой. Из других регионов на мероприятие прибудут катера таких известных производителей, как NorthSilver, Searene, Velvette Marine, Nobilis Marine, Bro Boats, Spinch, KF Boats, «Триера», Спайдер», Albakore, СПЭВ (Phoenix), «Тактика», «Виза-яхт», Prive и другие. Дебютирует на выставке и новый бренд катеров «Рокот» от компании Forza Marine (Санкт-Петербург). 

Сухопутная экспозиция позволит опытным и начинающим яхтсменам подобрать необходимое к сезону на стендах компаний, специализирующихся на навигационном оборудовании, аксессуарах для лодок и для занятий водными видами спорта. 

Отметим, что в части продвижения Самарской области как туристического направления регион делает акцент на развитие активного отдыха, так как акватория реки Волги позволяет не только путешествовать в спокойном ритме, но также заниматься активными видами спорта на воде. внутренний туристический поток в России постоянно растет. Самарская область благодаря реализации профильного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ежегодно принимает все больше туристов. По итогам 2023 года туристский поток в Самарской области составил свыше 3 млн человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли.

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