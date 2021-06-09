В Самарской области снова упала рождаемость

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Прирост смертности в регионе за апрель 2021 года составил 19,1% или на 658 человек больше, чем в прошлом году (всего скончались 4108 жителей области).

За 4 месяца смертность увеличилась еще больше – на 25,7% или на 3681 человек (всего с начала года в регионе скончались 17 984 жителя). Неутешительные показатели и по младенческой смертности – в апреле 12 детей скончались в возрасте до 1 года (в прошлом году – 7).

Показатели рождаемости в области снова не внушают оптимизма – за апрель родилось на 28, а за 4 месяца – на 127 детей меньше, чем за аналогичные периоды прошлого года. Всего с начала года в области появился на свет 8561 ребенок, 2112 из них – в апреле.

Показатель естественной убыли населения увеличился до -1996 (в прошлом году – 1310). Самарская область в апреле сохранила четвертое место среди регионов ПФО по приросту смертности, уступив Саратовской (33,7%) , Ульяновской (19,5%) областям и Мордовии (21,4%).

В среднем за апрель смертность в федеральном округе увеличилась на 13,2 %, в целом по России – на 11,6% или на 17 472 человека (всего в РФ за апрель умерло 168 345 жителей), сообщает Обозрение.