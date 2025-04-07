В Самарской области снова прошла «Школа безопасности для пенсионеров»

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В ходе мероприятий пожилым людям рассказали основные правила безопасного поведения и объяснили, как противостоять злоумышленникам.

На территории Самарской области проходит региональная акция «Школа безопасности для пенсионеров», в ходе которой сотрудники полиции рассказывают пожилым людям основные правила безопасного поведения и дают рекомендации, как противостоять злоумышленникам.

Так, в Новокуйбышевске, в рамках акции, участковый уполномоченный полиции капитан полиции Роман Макаров встретился с жителями обслуживаемого участка.

Полицейский рассказал гражданам об оперативной обстановке на обслуживаемом территории, количестве раскрытых преступлений и пресеченных правонарушений, о профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение и пресечение преступности.

Особое внимание участковый уделил вопросам предупреждения мошеннических действий в отношении жителей округа.

Роман Павлович рассказал об основных видах мошенничества и подчеркнул, что при поступлении подозрительных звонков и СМС-сообщений от незнакомцев необходимо немедленно завершить разговор и сообщить в полицию.

В Похвистневском районе полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие с пенсионерами на базе реабилитационного центра.

В ходе беседы инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Евгения Ромаданова привела статистику дорожно-транспортных происшествий на территории района и рассказала об основных причинах ДТП.

Старший лейтенант напомнила пожилым людям правила перехода проезжей части и рекомендовала использовать световозвращающие элементы в темное время суток, чтобы стать более заметными для водителей.

В свою очередь, оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных использованием ИТТ Олеся Кобяшева и председатель Общественного совета при Межмуниципальном отделе Татьяна Вобликова призвали граждан быть внимательными и осторожными, не совершать покупки с непроверенных сайтов и не разглашать свои персональные данные третьим лицам.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе начальник отделения уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» подполковник полиции Виктор Мазюков, инспектор дорожного надзора капитан полиции Владимир Шкарин и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Андрей Горбунов в Центре социального обслуживания населения провели беседу с гражданами, рассказав им о различных видах контактного и телефонного мошенничества и напомнили, что нельзя предоставлять незнакомцам свои персональные данные, подписывать непонятные документы и совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности и законности, а также призвали пожилых людей строго соблюдать ПДД.

Подобное мероприятие прошло и в Камышлинском районе.

В завершение встреч сотрудники полиции раздали пенсионерам информационные памятки с советами о том, как защититься от мошенников, алгоритмом, которому нужно следовать в случае столкновения с действиями злоумышленников, а также буклеты по безопасному поведению на дороге.