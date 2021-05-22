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В Самарской области снова нашли нелегально зарегистрированных мигрантов

22 мая 2021 12:35
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В Самарской области снова нашли нелегально зарегистрированных мигрантов

Участковые уполномоченные полиции Самарской области продолжают проводить активную работу по выявлению и документированию фактов фиктивной постановки на учет иностранцев.

Так, участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Красноярскому району установлено, что местная жительница 1998 года рождения в период с января 2020 года по март текущего года незаконно поставила на миграционный учет 11 иностранных граждан в квартире многоквартирного дома, расположенного в пгт. Мирный на ул. Песочной, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Ранее она уже предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, однако преступила закон. Ранее судимая за кражу подозреваемая в ходе опроса признала, что получила за оказанные услуги денежное вознаграждение. 

Аналогичное преступление раскрыто в Сызранском районе. Ранее не судимый местный житель 1971 года рождения, являясь собственником жилого помещения в селе Новый Ризадей Сызранского района, незаконно поставил на миграционный учет троих человек. Жилплощадь мужчина предоставлять не намеривался, кроме того, она не пригодна для проживания. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что неоднократно был предупрежден об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но всё равно решил преступить закон, при этом денежное вознаграждение за оказание услуги не требовал, сообщает облМВД. 

Теги: миграционный учет нелегальные мигранты

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