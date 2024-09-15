В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

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В Самарской области сложилась непростая демографическая ситуация. За полгода ушли из жизни 22 тысячи 254 человека. Это в два раза больше количества родившихся за тот же период.

— В регионе с января по июнь 2024 года появилось на свет 11 тысяч 138 младенцев, — следует из доклада, опубликованного Самарастатом. — Для сравнения: в первом полугодии 2023-го у самарцев родилось 11 тысяч 778 детей. В последний путь проводили 21 тысячу 376 жителей области.

Среди умерших за первые шесть месяцев этого года — 53 младенца, пишет 63.ру.