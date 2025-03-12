В Самарской области разрешили охотиться на уток

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Комитет охоты и рыболовства Самарской области заявил об официальном открытии сезона охоты на уток, селезней, вальдшнепов и гусей. В ведомстве предупредили, что у каждых угодий региона — свой график. И добавили, что принимают заявления строго по времени, пишет 63.ру.

«Заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов начали принимать с 9:00 11 марта. Всем, кто подавал до этой даты, направили отказ в предоставлении государственной услуги (выдача разрешений)», — сообщили в ведомстве.

Вот список угодий и даты выдачи разрешения:

С 11 по 21 апреля: Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Кинельский, Красноармейский, Приволжский, Хворостянский. С 19 по 28 апреля: Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноярский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский.

Также с 12 апреля по 11 мая разрешат охотится с живыми подсадными* (манными) утками. Тут тоже нужно будет соблюдать порядок.

*Подсадные утки — домашние утки, внешне похожие на диких уток-крякв и использующиеся для охоты на водоплавающую дичь.

С 18 апреля по 27 апреля на добычу вальдшнепа: Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Кинельский, Красноармейский, Приволжский, Хворостянский. С 25 апреля по 4 мая: Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноярский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский.

В комитете напомнили разрешенные для охоты виды птиц. В нашем регионе это:

серая ворона;

сорока;

грач;

дрозды;

серая цапля;

чайки;

бакланы;

выпи;

поганки.

Заявления размещены на сайте ведомства, также его можно получить через «Госуслуги» и в МФЦ и у специалистов комитета охоты по месту жительства.

Фото: Дильдина Светлана