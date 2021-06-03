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В Самарской области проводится профилактическая операция «МАК-2021»

3 июня 2021 16:56
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Цель - борьба с незаконным культивированием наркосодержащих растений, на выявление и уничтожение мест их произрастания.

Администрация городского округа Самара напоминает, что законодательство Российской Федерации не только запрещает культивирование наркосодержащих растений, но и обязывает собственников или пользователей земельных участков уничтожать наркосодержащие растения, произрастающие либо незаконно культивируемые на используемых участках и участках, находящихся в собственности.

Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры влечет административную ответственность по статье 10.5 КоАП РФ «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», по статье 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Кроме того, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ).

Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии» городского департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции: 8 (846) 337-36-26.

Также сообщить информацию можно по телефонам:

ГУМВД России по Самарской области: 278-22-22, 278-22-23,

Отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Самарской области: 278-08-79,

Прокуратуры города Самара: 339-74-90 (в рабочее время), 339-74-93 (в нерабочее время и праздничные дни),

Дежурной части Управления МВД России по городу Самаре: 373-74-79, 334-62-03, 373-76-40.

 

Фото из открытых источников

Теги: «МАК-2021» операция

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