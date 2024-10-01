В Самарской области провели мероприятие по популяризации государственных услуг

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Граждан проинформировали о перечне государственных услуг, предоставляемых по линии МВД в электронном виде.

В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Тольятти совместно с заместителем председателя Общественного совета Николаем Шаховым провели акцию «Госуслуги – это просто и удобно», направленную на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде.

Сотрудники полиции проинформировали граждан о перечне государственных услуг, предоставляемых по линии МВД в электронном виде, рассказали о том, как быстро и просто получить необходимые документы, воспользовавшись сервисом Госуслуги; наглядно продемонстрировали, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление. Общественники подчеркнули, что такой способ не просто помогает сэкономить время, а также дает возможность получить необходимую услугу, не выходя из дома.

В завершение мероприятия сотрудники полиции и Николай Шахов ответили на все интересующие вопросы.

Граждане поблагодарили полицейских и общественника за предоставленную информацию, отмети удобство предварительной записи через портал Госуслуги.