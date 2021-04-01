В Самарской области проведут Экологический субботник

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24 апреля 2021 года будет дан старт ежегодной социально значимой акции федерального масштаба – Экологическому субботнику «Зеленая Весна – 2021».

В рамках проекта проводится III творческий конкурс «Я – участник «Зеленой Весны – 2021». Подробная информация о проекте и творческом конкурсе представлена на интернет-сайте «Зеленая Весна» vesna.vernadsky.ru

Экологический субботник «Зелёная Весна» — ежегодный проект, который реализует Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского.

Начиная со старта проекта в 2014 году, мероприятия под эгидой «Зелёной Весны» объединили более 14 миллионов человек во всех субъектах Российской Федерации. Экологический субботник «Зелёная Весна» стал традиционной, массовой и ожидаемой акцией федерального масштаба. Посредством практических мероприятий проект «Зелёная Весна» способствует развитию и распространению экологической культуры в России и формированию социально-ответственного подхода к деятельности у всех возрастных групп.