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30 ноября т.г. оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территориях г.о. Чапаевск и Безенчукского района.

К участию в учении привлекались силы и средства региональных органов власти (УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, а также администраций г.о. Чапаевск, м.р. Безенчукский).

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативных групп г.о. Чапаевск и м.р. Безенчукский

на террористические угрозы.

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции участниками учения отработан комплекс совместных мероприятий по освобождению заложников и нейтрализации преступников на территории религиозного учреждения.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению. Все поставленные задачи успешно решены.