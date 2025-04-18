В Самарской области прошло открытое заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности

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В Самарском государственном экономическом университете прошло заседание Координационного совета по повышению финансовой грамотности под председательством заместителя председателя правительства – министра финансов Самарской области Ольги Собещанской. Участвовали представители Минфина РФ, Банка России и НАПФ.

Ключевой темой обсуждения стала Программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная в 2024 году по поручению Президента Владимира Путина. В Самарской области уже 100 тыс. человек оформили договоры, внеся на свое будущее 5,7 млрд рублей. По России участниками стали 4,1 млн человек с общим объемом взносов 300 млрд рублей.

Также обсудили участие региона во всероссийской акции «Мои финансы». Ольга Собещанская подчеркнула, что финансовая грамотность – основа благополучия граждан.

После заседания эксперты провели встречу со студентами, рассказав о господдержке и преимуществах ПДС.

Фото – «Волжская коммуна».