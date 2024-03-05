В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Безнадзорные дети"

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Полицейские Самарской области в рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Безнадзорные дети» организовали ряд встреч с молодыми людьми. Особое внимание было уделено предупреждению противоправных деяний среди подростков и в отношении них.

Так, инспектора по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тольятти совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе встретились с учениками общеобразовательного учебного учреждения. Полицейские напомнили юным жителям города о необходимости соблюдать правила безопасности, комендантский час, не нарушать общественный порядок. Как отметила начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тольятти подполковник полиции Королева Наталья Валерьевна: «Как правило, большинство детей, которые находятся в неположенных местах и совершают правонарушения – это как раз из семей, оказавшихся в трудном положении. Я всегда напоминаю родителям про то, что очень важно говорить с ребенком и предостерегать его от плохих компаний и поступков».

А также сотрудники полиции отдела МВД России по Безенчукскому району совместно с сотрудниками Центра Занятости населения провели для старшеклассников Безенчукского района мероприятие по профессиональному ориентированию. Ребятам рассказали о рабочих профессиях, полицейские, в свою очередь, сделали акцент на том, что ребята могут получить высшее бесплатное образование в ВУЗах МВД России В ходе оперативно-профилактического мероприятия проводились проверки неблагополучных семей, проводилась работа, направленная на выявление фактов продажи алкогольной продукции в торговых объектах несовершеннолетним.

Подобное мероприятие прошло в Кинель-Черкасском районе. Старший инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Егор Виноградов и участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Аркадий Вершинников совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили средне образовательную школу села Кротовка. Полицейские совместно с общественниками проверили, как соблюдаются нормы закона в отношении детей в целях предупреждения и пресечения детской беспризорности и безнадзорности, выявления неблагополучных семей и родителей, а также лиц, их заменяющих, уклоняющихся от воспитания детей и лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность.

В Жигулевске инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Елизавета Федотова провела профилактическую беседу для учащихся старших классов школы-интерната. Елизавета Сергеевна рассказала ребятам о правилах безопасного пребывания подростков в общественных местах, комендантском часе, о правах и обязанностях несовершеннолетних, также о том, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за противоправные деяния. Лейтенант полиции напомнила ребятам о детском телефоне доверия с единым номером, по которому каждый ребёнок может получить бесплатную консультацию и психологическую помощь.

«Основные принципы работы Детского телефона доверия – это профессиональная помощь, а главное, конфиденциальность. В трудный жизненный момент очень важно быть услышанным», – резюмировала инспектор по делам несовершеннолетних.

Аналогичные мероприятия проводились на территории всего региона.