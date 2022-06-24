В Самарской области прошли соревнования кинологов Приволжского региона

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На базе Регионального кинологического центра Приволжского таможенного управления прошли соревнования по многоборью со служебными собаками среди специалистов-кинологов таможен Приволжского региона.

Символично, что мероприятие проводилось в даты празднования Дня кинолога. В Самарскую область прибыли представители из 6 регионов Приволжского федерального округа.

В программе соревнований специалисты со служебными собаками показали свои навыки при выполнении упражнений: «Послушание» и «Поиск имитаторов наркотических средств». Поиск проходил на различных объектах: багаж, легковой и грузовой автотранспорт, а также в помещениях.

Лучшие специалисты-кинологи и их собаки были награждены кубками, медалями и дипломами Приволжского таможенного управления.

«Подобные мероприятия помогают определить уровень профессионального мастерства специалистов-кинологов и качество обученности служебных собак. Кроме того, соревнования способствуют выявлению лучших кинологических расчётов», - говорит руководитель cлужбы организации кинологической деятельности Приволжской оперативной таможни Оксана Смирнова.

1 место присуждено специалисту-кинологу Нижегородской таможни старшему государственному таможенному инспектору Чаловой Марии с бельгийской овчаркой (малинуа) «Экселигмос Жонглер Сюр Ле Пон Д’ор».

2 место уехало в Башкортостанскую таможню с главным государственным таможенным инспектором Наумовым Евгением и его напарником русским охотничьем спаниелем по кличке «Хантер».

3 место у Пермской таможни – старшего государственного таможенного инспектора Удавихина Константина с бельгийской овчаркой (малинуа) по кличке «Гранд Парма Зенит», сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни