В Самарской области прошел выпускной программы для креативного бизнеса

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В Самарской области завершилась образовательная программа для представителей креативных индустрий и моды. В ней приняли участие руководители компаний в сфере легкой промышленности, производители и поставщики, руководители брендов, стилисты, фотографы, дизайнеры - все, кто занимается созданием и развитием креативного продукта. Программа состоялась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Завершился акселератор выпускным на площадке регионального центра «Мой бизнес». Участники поделились своими впечатлениями и результатами от взаимодействия с опытными наставниками – экспертами Института развития модной индустрии Beinopen.



Поддержка творческих людей с предпринимательским талантом – значимое направление в работе областного правительства, обозначенное Губернатором Дмитрием Азаровым. Напомним, по поручению Главы региона с 2022 году в столице региона проходит маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». В этом году участниками фестиваля стали уже более 150 крупных фабрик, дизайнерских брендов, ателье и мелкосерийные производства из разных регионов страны. Среди них были и участники образовательной программы областного минэкономразвития, центра «Мой бизнес» и института Beinopen.



«Поддержка местных брендов, предприятий в сфере легпрома сегодня находится в зоне особого внимания. С уходом многих иностранных компаний местные производства активно занимают освободившиеся ниши, но вместе с тем им необходимо помочь с расширением, модернизацией мощностей, набором сотрудников, продвижением, - перечислил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. – Акселератор, который мы впервые провели для представителей креативных индустрий, помог местным брендам поработать с признанными профессионалами отрасли и наметить дальнейшие шаги развития. Уверен, что благодаря комплексной поддержке таких предпринимателей многие из них смогут не только укрепиться на региональном рынке, но и выйти на всероссийский уровень».



Программа состояла из двух частей: двухдневного образовательного интенсива «Модные гастроли» и непосредственного акселерационного курса для предпринимателей и создателей локальных брендов одежды. Он включал в себя практическую работу с экспертами, направленную на повышение конкурентоспособности, адаптацию к текущим условиям и выход на новый этап развития.



По итогам обучения эксперты выбрали 5 брендов для индивидуального консультирования и оказания услуги на выбор: проработка брендинга, ассортимента или социальных сетей.



«Ниша, которую можно занимать в любом городе-миллионнике, в том числе и Самаре составляет 3 миллиарда рублей. Главная мысль, которую мы хотели донести до участников – это правильное ценообразование и правильная работа с брендингом. Это стандарты отрасли, о которых мы и говорила с местными предпринимателями», - отметил основатель Института Beinopen Алексей Баженов.

Эксперт также отметил, что у самарских брендов хорошие перспективы. Пять финалистов акселератора – сильные и интересные, с мощным заделом на будущее.



«Мы исследуем культурный код России, промыслы и традиции предков, чтобы затем перенести его на современный язык красоты одежды. Благодаря программе мы прошли интересный путь знаний, опыта, навыков и практики, которые теперь перенесли на свои бренды и продукты. Получили нереальное вдохновение, за что благодарны центру «Мой бизнес», - подчеркнула Светлана Воскресенская, основатель бренда «Артель Воскресение».



«Я попала на акселератор и очень этому рада, это огромный скачок в развитии. Благодаря участию я получила ценные знания, для меня это было очень полезно. Поддержка, которую оказывают в регионе предпринимателям – неоценима. Достаточно сложно строить свой бренд на собственные ресурсы. И я рада, что Правительство региона поддерживает молодых дизайнеров», - отметила создатель бренда одежды «Vpadezhe» Анна Покровская.

Фото: департамент информационной политики СО