Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов
Важно, что в Специальной Олимпиаде нет проигравших: все участники получают медали, кубки, дипломы и сувениры.
Атлет из Самарской области - победитель Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу
В СОУНБ прозвучат избранные произведения Шумана и Брамса

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить музыкальный спектакль «Любовь и жизнь женщины».
В СОУНБ прозвучат избранные произведения Шумана и Брамса
В Самарской области прошел съезд социально-ориентированных НКО
Средняя стоимость чайной церемонии в Самаре — 950 рублей
Судейский корпус Самарской области ждёт значительное обновление
Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком
В Самарской области прошел съезд социально-ориентированных НКО

20 ноября 2025 14:15
100
Участники Съезда познакомились с актуальными технологиями, позволяющими улучшить процессы и повысить эффективность деятельности некоммерческих организаций.

Актуальные вопросы развития некоммерческого сектора обсудили на съезде социально ориентированных НКО Самарской области. Организатором события выступила Самарская региональная общественная организация Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Эффективные технологии для НКО» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Поддержку социально-ориентированных НКО как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона до 2030 года определил губернатор Вячеслав Федорищев. Самарская область уже вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО по итогам прошлого года. Также регион занял 6 место в ежегодном рейтинге регионов РФ по реализации механизмов поддержки социального сектора.
О перспективах развития деятельности и поддержки некоммерческих организаций в Самарской области участникам Съезда рассказала руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона Минэкономразвития региона Татьяна Гераськина. Минэкономразвития ежегодно проводит региональный конкурс грантов на реализацию социальных проектов СОНКО, привлекая софинансирование Фонда президентских грантов. Проекты-победители конкурса 2025 года охватят более 85 тысяч жителей Самарской области. «Некоммерческие организации стали полноправными партнерами регионального правительства в достижении общегосударственных целей, и подобные мероприятия тому подтверждение», — отметила по итогам Татьяна Гераськина.
Так, в отдаленных селах Самарской области работает проект «Здоровое долголетие», который объединил шесть муниципальных районов: Красноярский, Елховский, Кошкинский, Сергиевский, Шенталинский и Челно-Вершинский. Суть проекта — профилактика возрастных заболеваний через регулярные занятия и общение. «В этом проекте мы обучили социальных работников, активных пенсионеров, и они теперь помогают пожилым людям поддерживать здоровье», — пояснила Галина Пейль, директор АНО «ЦСОН Северного округа».
История центра «Выше радуги» началась, когда родители детей с ДЦП объединились, чтобы помочь своим детям. «Самая большая проблема детей с такой инвалидностью в том, что они находятся в социальной изоляции, потому что большинство из них переведены на домашнее обучение и кроме дома нигде не бывают. Поэтому мы создали этот развивающий центр и наполнили его разными полезными для них занятиями», — рассказала Екатерина Акинцева, директор Центра для детей с ДЦП «Выше радуги», деятельность которого получала поддержку Фонда президентских грантов.
Одна из площадок Съезда была посвящена использованию игровых методик. Эти технологии уже применяются в работе с подростками, людьми с инвалидностью и старшего возраста. По оценкам экспертов, такой формат повышает вовлеченность в социальные проекты на 30-40%.
Поделиться опытом с участниками Съезда смогла Венера Ахматова, которая победила онкологию и создала сообщество поддержки для таких же пациентов. «Мы объединяем онкологических пациентов по Самарской области. Это психологическая, эмоциональная и информационная поддержка. В нашем чате на сегодняшний день почти 1200 человек», — рассказала руководитель АНО «Жить с любовью». Проект также получал поддержку Фонда президентских грантов.
Среди участников съезда были и те, кто только начинает свой путь в социальной работе. Для них участие в мероприятии — возможность перенять лучшие практики. «Это наш первый съезд, но очень рады, что приехали. Много-много полезной информации, пытаемся всё услышать, понять, чтобы в голове всё сложилось по полочкам», — поделилась руководитель АНО «Центр инклюзивных технологий «Бриз» Дарья Пивоварова.
Участники Съезда познакомились с актуальными технологиями, позволяющими улучшить процессы и повысить эффективность деятельности некоммерческих организаций. Обсудили преимущества и недостатки использования социальных франшиз и чужих практик в своих организациях. Также познакомились с интернет-платформами для привлечения ресурсов и обеспечения регулярной деятельности организаций.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

