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В Самарской области пройдут ярмарки вакансий, где соискатели смогут найти работу, а работодатели — подходящих кандидатов



Ярмарки вакансий — это отличная возможность для соискателей и работодателей встретиться лицом к лицу и обсудить условия сотрудничества. В ходе мероприятия участники ознакомятся с актуальными предложениями на рынке труда, узнают о требованиях к соискателям и смогут задать вопросы представителям компаний.



Также на мероприятии можно воспользоваться услугами службы занятости по содействию в трудоустройстве. Специалисты расскажут о работе в формате «кадрового центра», помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию.



Даты проведения мероприятий:



19 сентября с 10:00 до 12:00 в кадровом центре по адресу: г. Чапаевск, ул. Ленина, 17А. Справки по телефону: 8 (846) 254-07-86.



19 сентября с 12:00 до 14:00 в Доме культуры «Художественный» городского округа Сызрань по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, 70. Справки по телефону: 8 (848) 224-95-28.



20 сентября с 10:00 до 12:00 в кадровом центре городского округа Кинель и муниципального района Кинельский по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 53. Справки по телефону: 8 (846) 254-07-84.