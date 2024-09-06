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В Самарской области пройдут ярмарки вакансий

6 сентября 2024 11:11
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В Самарской области пройдут ярмарки вакансий

В Самарской области пройдут ярмарки вакансий, где соискатели смогут найти работу, а работодатели — подходящих кандидатов
 
 Ярмарки вакансий — это отличная возможность для соискателей и работодателей встретиться лицом к лицу и обсудить условия сотрудничества. В ходе мероприятия участники ознакомятся с актуальными предложениями на рынке труда, узнают о требованиях к соискателям и смогут задать вопросы представителям компаний.
 
 Также на мероприятии можно воспользоваться услугами службы занятости по содействию в трудоустройстве. Специалисты расскажут о работе в формате «кадрового центра», помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию.
 
 Даты проведения мероприятий:
 
 19 сентября с 10:00 до 12:00 в кадровом центре по адресу: г. Чапаевск, ул. Ленина, 17А. Справки по телефону: 8 (846) 254-07-86.
 
 19 сентября с 12:00 до 14:00 в Доме культуры «Художественный» городского округа Сызрань по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, 70. Справки по телефону: 8 (848) 224-95-28.
 
 20 сентября с 10:00 до 12:00 в кадровом центре городского округа Кинель и муниципального района Кинельский по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 53. Справки по телефону: 8 (846) 254-07-84.

 

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