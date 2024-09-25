В Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

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27 сентября 2024 года в рамках проведения Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи Государственным казенным учреждением Самарской области «Государственное юридическое бюро по Самарской области» запланировано проведение мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи населению Самарской области.

Прием и консультирование граждан специалистами ГКУ «Государственное юридическое бюро по Самарской области» будет проводиться с 10:00 до 16:00 по следующим адресам: