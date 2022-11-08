В Самарской области пройдет II Форум партнерских организаций, работающих со старшим поколением

Я нашел ошибку
Главные новости:
Проведено около 100 исследований. 20 пациентам, у которых выявлены серьезные патологические изменения в сердечной мышце, проведено стентирование.
Новое оборудование помогает тольяттинским кардиологам выявлять мельчайшие патологии сердца
Внесённый пакет – результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года
Организовал экскурсию для юнармейцев отряда «Феникс» руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.
Школьники из Кинеля посетили областной парламент
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В этом году коллектив Кинельской центральной больницы города и района пополнили четыре специалиста
Активисты партийного проекта «Историческая память» региона продолжают поисковые и восстановительные работы на воинских захоронениях в Самаре и губернии.
В Самаре восстановили могилу врача и ученого Татьяны Аскалоновой
Дождливая осень в этом году обернулась ростом количества жалоб на подтопление городских дорог и тротуаров.
Обратная связь в соцсетях помогает бороться с лужами на городских улицах
На площадке форума собрались студенты и выпускники, а также представители промышленных партнеров вуза.
ОДК-Кузнецов стал участником IV Карьерного форума Самарского политеха
За время мобилизации представители президентского движения в Самарской области вернули домой более 14-и человек.
Активисты Народного фронта в Самарской области вернули домой ошибочно мобилизованных мужчин
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.24
-0.86
EUR 60.9
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области пройдет II Форум партнерских организаций, работающих со старшим поколением

8 ноября 2022 15:25
76
Основная цель Форума 2022 года – поиск эффективных алгоритмов сотрудничества в поддержке людей старшего поколения в России.

Основная цель Форума 2022 года – поиск эффективных алгоритмов сотрудничества в поддержке людей старшего поколения в России. Форум 2022 года станет площадкой, на которой соберутся представители федерального центра и регионов России, объединенные общей задачей – поиском способов повышения качества жизни людей старшего поколения и ежедневным воплощением идеи общественной заботы в реальные дела.

Участниками мероприятия станут эксперты в сфере повышения качества жизни людей старшего поколения и создания сотрудничества в этой сфере; представители органов государственной власти, крупнейших российских НКО, волонтеры, благотворители и исследователи темы.

Очное участие в форуме подтвердили заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова, руководитель Коалиции НКО «Забота рядом» Альянса «Серебряный возраст», благотворительного фонда «Хорошие истории» Татьяна Акимова, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, руководитель отдела общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Вадим Самородов. ведущие региональные эксперты в сфере заботы о пожилых людях.

 Организаторы мероприятия – Коалиция НКО «Забота рядом» и Альянс «Серебряный возраст» при поддержке Фонда Тимченко.

Запланирована работа по секциям: «Партнерство: НКО и бизнес», «Партнерство: НКО и учреждения социального обслуживания», «Партнерство: НКО и учреждения здравоохранения», «Партнерство: НКО и местные сообщества, ТОС», «ПРО_Партнёрство», «Информационное продвижение НКО: деловые письма, презентации, социальные сети, PR», «Психология и физиология старения», «Создание и развитии сообществ». А также мастер-классы, презентации, дискуссии и др.

Открытие форума (пленарное заседание): 9 ноября, 10.00-11.30 (местное время), г. Самара, Отель "Holiday Inn Samara", ул. Алексея Толстого, д. 99 (конференц-зал)

Познакомиться с программой Форума можно по ссылке.

Приглашаем СМИ посетить II Форум партнерских организаций, работающих со старшим поколением.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
211
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
187
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
200
В Самаре проходит Парад Памяти
7 ноября 2022  13:32
В Самаре проходит Парад Памяти
488
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
7 ноября 2022  13:05
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
404
Весь список