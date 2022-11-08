В Самарской области пройдет II Форум партнерских организаций, работающих со старшим поколением

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Основная цель Форума 2022 года – поиск эффективных алгоритмов сотрудничества в поддержке людей старшего поколения в России. Форум 2022 года станет площадкой, на которой соберутся представители федерального центра и регионов России, объединенные общей задачей – поиском способов повышения качества жизни людей старшего поколения и ежедневным воплощением идеи общественной заботы в реальные дела.

Участниками мероприятия станут эксперты в сфере повышения качества жизни людей старшего поколения и создания сотрудничества в этой сфере; представители органов государственной власти, крупнейших российских НКО, волонтеры, благотворители и исследователи темы.

Очное участие в форуме подтвердили заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова, руководитель Коалиции НКО «Забота рядом» Альянса «Серебряный возраст», благотворительного фонда «Хорошие истории» Татьяна Акимова, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, руководитель отдела общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Вадим Самородов. ведущие региональные эксперты в сфере заботы о пожилых людях.

Организаторы мероприятия – Коалиция НКО «Забота рядом» и Альянс «Серебряный возраст» при поддержке Фонда Тимченко.

Запланирована работа по секциям: «Партнерство: НКО и бизнес», «Партнерство: НКО и учреждения социального обслуживания», «Партнерство: НКО и учреждения здравоохранения», «Партнерство: НКО и местные сообщества, ТОС», «ПРО_Партнёрство», «Информационное продвижение НКО: деловые письма, презентации, социальные сети, PR», «Психология и физиология старения», «Создание и развитии сообществ». А также мастер-классы, презентации, дискуссии и др.

Открытие форума (пленарное заседание): 9 ноября, 10.00-11.30 (местное время), г. Самара, Отель "Holiday Inn Samara", ул. Алексея Толстого, д. 99 (конференц-зал)

Познакомиться с программой Форума можно по ссылке.

Приглашаем СМИ посетить II Форум партнерских организаций, работающих со старшим поколением.

Фото: ru.freepik.com