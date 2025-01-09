В Самарской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!»

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С 10 января по 20 февраля 2025 года на территории Самарской области проводится региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!».



Цель конкурса - привлечение внимания общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.



В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы.

К участию принимаются творческие работы по следующим номинациям:

1. «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

2. «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

3. «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».



Представленные на Конкурс работы оцениваются членами отборочной комиссии по следующим критериям:

- Социальная значимость;

- Информативность;

- Глубина проработки темы;

- Оригинальность подачи материала;

- Практическая ценность.

Для участия в региональном этапе конкурса всем желающим необходимо в срок до 15 февраля 2025 года направить заявку и конкурсную работу в Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д.4 либо на адрес электронной почты saonon@mail.ru.



В федеральный этап выйдут по одной лучшей работе от каждого региона по трем номинациям. Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Информация об итогах Конкурса будут размещены на ресурсах АПК «Официальный сайт МВД России» до 15 июня 2025 года.

Фото: минкульт СО