В Самарской области проходит конкурс «Лучшая швея»

106

В Самарской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Конкурс профмастерства проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно, начиная с 2012 года, его цель - популяризация рабочих профессий.

Работа по стабилизации ситуации на рынке труда региона, в том числе, по оказанию помощи с трудоустройством, переобучением, получением востребованной специальности, повышению престижа рабочих профессий ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Так, регион не раз становился площадкой для проведения соревнований по профмастерству. Здесь состязались матросы, пивовары, ветеринары. В этом году принято решение провести конкурс для представителей легкой промышленности.

«С инициативой провести конкурс среди швей выступил региональный минтруд, за что мы очень благодарны, - рассказала художник-модельер, член Союза дизайнеров России, заместитель председателя конкурсной комиссии Мария Казак. – Для нашей сферы очень важно повышать популярность таких профессий как швея и портной, потому что квалифицированных кадров не хватает. В конкурсе 2 этапа – теоретический и практический. На теоретическом - участницы проходили тесты, на практическом - за 4 часа шили летнее пальто. А результат их работы можно будет увидеть 22 октября на закрытии конкурса. Каждое изделие будет дополнено аксессуарами и обувью от наших локальных производителей, и зрителям будет представлен готовый образ».

В конкурсе приняли участие 14 представителей предприятий Самары, Тольятти и Сызрани. Это специалисты разного возраста, стаж работы которых по профессии составляет не менее двух лет.

«Шью всю жизнь, - поделилась участница конкурса Ольга Старостина, - когда встал вопрос выбора профессии после школы, остановилась на профессии портного. Да, это непросто, здесь нужно постоянно учиться, но интересно, полезно не только, чтобы найти работу, но и в быту. Сейчас появились новые технологии, многие операции стали легче. Хотелось бы, чтобы больше молодежи приходило в нашу профессию».

Конкурс проходил на площадках Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, на технологическом отделении которого учатся молодые люди, уже решившие связать с легкой промышленностью и индустрией моды свою жизнь.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, получат денежные призы. Итоги будут объявлены 22 октября в 14.00 в торговом комплексе «Амбар». Здесь же пройдет показ моделей конкурсантов, российских дизайнеров, выступление дуэта «Баян Микс». Победитель регионального этапа будет представлять Самарскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в ноябре в г.Калуга.

Фото: пресс-служба правительства СО