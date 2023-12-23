В Самарской области продолжается Всероссийская акция «Мы – граждане России!»

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Полицейские и общественники в торжественной обстановке вручили ребятам главный документ удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Торжественное вручение подросткам главного документа гражданина Российской Федерации прошло в Камышлинском и Челно-Вершинском районах. В праздничных мероприятиях приняли участие сотрудники полиции, представители Администраций, общественники и родители.

В районном доме культуры с. Камышла документ, удостоверяющий личность, юноши и девушки получили из рук начальника отделения по вопросам миграции Дмитрия Клоконоса. Ребята получили в подарок памятные сувениры с символикой Самарской Губернии.

«Поздравляем вас с важным событием. Получение паспорта – это новая ступень в жизни каждого человека и новая ответственность. Будьте достойными гражданами России. Пусть это событие принесет вам приятные перемены и новые возможности. Успехов вам во всем!», – напутствовал ребят майор полиции.

В продолжение мероприятия молодым людям рассказали о правах и обязанностях, появляющихся у них с получением паспорта, о необходимости бережного хранения и использования основного документа, а также пожелали с достоинством относиться к закону и государству.

В Челно-Вершинах юным жителям районного центра первые паспорта вручила начальник миграционного пункта территориального отдела Любовь Чеботова. Капитан полиции рассказала ребятам о том, как правильно обращаться с документом, как и когда происходит его замена и поздравила с переходом на новый жизненный этап. К поздравлениям присоединилась член Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Анна Минина: «Этот документ дает широкие права, но и также устанавливает определенные обязанности, которые необходимо выполнять. Берегите полученный документ и с гордостью несите высокое звание гражданина Российской Федерации».

Завершились торжественные церемонии общими фото на память.