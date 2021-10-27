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В Самарской области продолжается конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Дети сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 6 до 14 лет уже направляют свои рисунки в территориальные отделы.

Так, в Ставропольском районе сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел подвели итоги районного этапа конкурса.

К созданию своих творческих работ юные участники отнеслись очень серьезно. Красочные и непохожие друг на друга рисунки никого не оставили равнодушным.

Жюри оценили представленные рисунки. Лучшей в категории 12-14 лет была признана работа 13-ти летней Алины - дочери майора внутренней службы Надежды Кравчук, специалиста отдела по работе с личным составом. Девочка выполнила свой рисунок «Моя мама-полицейский» в стиле аниме.

Также лучшие работы среди юных участников конкурса определены в Большечерниговском районе. В категории 6-8 лет победителем стала 8-летняя Карина, дочь полицейского-кинолога группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отделения МВД России по Большечерниговскому району Азата Мамбетова.

В категории 9-11 лет победителем стал 9-летний Самат, сын начальника дежурной части Отделения МВД России по Большечерниговскому району Руслана Вилданова.

Все рисунки переданы в областное жюри, которому предстоит выбрать лучшие работы, чьи авторы будут представлять губернию на общероссийском этапе конкурса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО