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В Самарской области продолжается комплексное развитие сельских территорий

9 октября 2024 20:05
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В 2024 году идет реализация двух проектов комплексного развития сельских территорий: в селе Серноводск и в селе Утевка.

В Самарской области в 2024 году идет реализация двух проектов комплексного развития сельских территорий: в селе Серноводск муниципального района Сергиевский с окончанием работ в 2024 году и в селе Утевка муниципального района Нефтегорский со сроком окончания работ в 2025 году.

Сергиевский район в программах по развитию сельских территорий участвует с 2018 года. За это время мощное развитие получили райцентр, поселки Светлодольск и Сургут. «Мы отремонтировали коммуникации в одном из кварталов райцентра, заасфальтировали дороги, – рассказывает глава района Анатолий Екамасов. — В Светлодольске смогли отремонтировать действующие коммуникации в жилых районах, обновить школу, отремонтировать ДК, построить 7 км дорог. Кроме того, благодаря программе мы с нуля начали развитие новых жилых застроек. Сформировали около 300 земельных участков, подвели воду, канализацию, газ, построили дороги. Сейчас на этой территории строятся молодые семьи, переселенцы из ветхого и аварийного жилья, семьи участников СВО».

В 2022 году по госпрограмме в поселке Сургут построено 14 км электроосвещения, отремонтирована школа, построен детский сад, смонтирована новая котельная.

Сейчас все внимание сосредоточено на поселке Серноводск. Здесь обновляют объекты социальной инфраструктуры, обустраивают новые места отдыха и досуга. 

Полностью завершены работы по ремонту здания общеобразовательной школы, в которой обучаются 387 детей из Серноводска, Антоновки, Красноярки, Кармало-Аделяково, Суходола. 

Дизайн школы, в обсуждении которого участвовали родители и ученики старших классов, поменялся кардинально. Внутренние помещения выполнили в светлых тонах с яркими акцентами. На стенах появились мотивирующие цитаты, а также информация по краеведению. Построили зоны отдыха, закупили цифровое и лабораторное оборудование. Оборудовали специализированные кабинеты физики, химии, биологии, установили в них сенсорные и интерактивные панели. Также была оборудована мастерская со слесарными и токарными станками для мальчиков и кабинет домоводства для девочек.

Еще один важный этап программы – строительство здания для размещения МФЦ. По словам подрядчика, на сегодняшний день закончено обустройство кровли, ведутся внутренние работы. Сдача объекта намечена на 30 ноября. Помимо МФЦ в здании будут находиться центр социального обслуживания и администрация сельского поселения.

Вторую жизнь обрел сельский дом культуры. ДК возводился на базе исторического здания дворянского театра 1908 года постройки. «Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» мы провели капитальный ремонт с укреплением фундамента, утеплением здания, заменой системы отопления и электропроводки. Были проведены все работы, чтобы сделать современное комфортное досуговое пространство», — рассказывает руководитель управления культуры туризма и молодежной политики района Ольга Николаева.

В процессе ремонта провели модернизацию внутренних помещений. Появились новые пространства, которые расскажут гостям Серноводска об истории этого населенного пункта. «Нам хотелось рассказать об истории нашего поселка. Сюда приезжали замечательные люди – Федор Сологуб, Петр Чайковский, Николай Гарин-Михайловский, семья Аксаковых. Мы сделали акцент на последние две семьи – они внесли большой вклад в развитие района, поэтому информация о них представлена в разных пространствах ДК. Первый концерт после открытия ДК состоится в ноябре. Мы ждем в гости Самарскую государственную филармонию», – рассказала Ольга Николаева.

Также по программе «Комплексное развитие территорий» строится художественный музей под названием «Серная жемчужина». Оригинальное здание сферической формы будет вмещать два выставочных пространства и зону для проведения мастер-классов. Рядом с музеем расположатся сухой фонтан, зоны отдыха с бесплатным вайфаем, сценическая площадка. Также планируется обустройство патриотического «островка». Там будет установлен памятник защитникам всех поколений, чтобы рядом с ним проводились митинги памяти и патриотические акции с участием молодежи.

Самарская область традиционно является одной из самых активных участниц федерального проекта «Современный облик сельских территорий». В рамках областной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021-2023 годы реализовано 5 проектов сельских агломераций: в селе Зуевка муниципального района Нефтегорский, селе Старое Резяпкино муниципального района Клявлинский, пос. Сургут муниципального районе Сергиевский, селе Кошки муниципального района Кошкинский и селе Богатое муниципального района Богатовский. Благодаря участию в программе отремонтированы детские сады, школы, дороги и другие социально значимые объекты.  Жилье по договорам социального найма получили 143 семьи и 65 семей воспользовались социальными выплатами на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. Реализовано 326 проектов благоустройства сельских территорий.

В ближайшей перспективе развитие сельских территорий по всей стране получит новый импульс. Комплексное обустройство сельских территорий, основанное на консолидации государственных программ и национальных проектов будет осуществляться по долгосрочным планам социально-экономического развития на период до 2030 года в рамках федеральной инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения». Такое поручение озвучил в своем Послании Президент страны Владимир Путин. В Самарской области определено 23 опорных населенных пункта, в которых будет осуществляться приоритетное развитие.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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