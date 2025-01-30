В Самарской области предупредили о штрафах в 2000 рублей за парковку, мешающую вывозу мусора

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология» в Самарской области обратился к автовладельцам с просьбой не препятствовать вывозу мусора.

В компании отметили, что неправильная парковка автомобилей затрудняет работу мусоровозов, не позволяя им развернуться, повернуть в узком дворе или подъехать к контейнерной площадке. В результате отходы накапливаются, создавая негативную картину для жителей.

Оператор напечатал специальные таблички-подсказки, которые не являются наклейками и будут оставляться на лобовых стеклах автомобилей, мешающих вывозу мусора. На табличках сообщается: «Ваша машина помешала вывозу отходов с контейнерной площадки».

«Экология» просит автовладельцев оставлять номера телефонов под стеклом, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться.

В министерстве природы Самарской области предупредили, что получение такого сообщения на лобовое стекло может обернуться штрафом в размере 2000 рублей и более, пишет nesluhi.info.