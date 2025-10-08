Я нашел ошибку
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
В Самарской области помогают оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью

8 октября 2025 11:11
157
В Самарской области помогают оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью

В этом году в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным, начали действовать новые меры поддержки для содействия трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. Предприятиям и индивидуальным предпринимателям теперь доступна субсидия на организацию рабочих мест для людей с инвалидностью в размере до 200 000 рублей. Такая финансовая поддержка призвана облегчить процесс интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в трудовую среду и предусматривает возмещение затрат на создание и оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II группы, ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность.

С помощью службы занятости Самарской области уже воспользовалось новой мерой господдержки ООО «Самараавтожгут». В этом году на предприятии оборудовали два рабочих места для сотрудников с инвалидностью по зрению.

Житель Самары Алексей Викторов находится на этапе активного профессионального становления. Молодой человек параллельно осваивает две сферы: учится в колледже по специальности «программист» и работает специалистом по продажам на предприятии. Его рабочие задачи включают анализ каналов сбыта продукции завода и систематизацию полученных данных для руководства. Нарушения зрения не мешают Алексею выполнять обязанности: современный компьютер и специальные программы, озвучивающие текст и действия на экране, полностью решают этот вопрос.

«Работаю в простейшем текстовом редакторе. Информацию нахожу через браузер, а специальное считывающее устройство озвучивает ее. У меня очень чуткое руководство, оно прислушивается ко мне и к моим потребностям, и мы находим общий язык без особых затруднений, – поделился Алексей Викторов. – Если человек хочет трудиться, а работодатель готов пойти на некоторые уступки, проявить гибкость, то инвалид вполне может качественно работать».

История возвращения радиооператора Алексея Полозникова на любимое предприятие – о том, как современные технологии помогают преодолевать профессиональные барьеры. Алексей отвечает за настроение коллектива: через заводское радио он дарит коллегам позитивные эмоции – подбирает музыку, готовит интересные тематические программы, озвучивает поздравления к праздникам.

Из‑за ухудшения зрения весной Алексей был вынужден временно оставить работу. Но руководство оперативно отреагировало на ситуацию, воспользовалось государственной субсидией и закупило новое оборудование и программное обеспечение – современный микшерный пульт, микрофоны, новый монитор. Компьютер оснастили «говорящими» приложениями и нужными программами.  И вот Алексей снова в строю, радует коллег аудиокнигами, музыкой, информационными программами, создавая отличный рабочий настрой.

Генеральный директор завода «Самараавтожгут» Александр Дорофеев подчеркнул ценность поддержки государства. По его словам, такая поддержка позволяет предприятиям нанимать высококвалифицированных специалистов, которым необходимо специализированное рабочее место.

«Трудоустройство инвалидов – это общая задача работодателей и государства. Субсидия открывает для нас возможность приобретать современное оборудование с учетом особенностей наших сотрудников и привлекать талантливых специалистов с инвалидностью», – отметил Александр Дорофеев.

Обеспечение трудовой занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений работы службы занятости, отметил директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин.

«Суть программы проста: если предприятие берет на работу человека с ограниченными возможностями здоровья, государство помогает оборудовать рабочее место. Механизм предоставления средств отлажен. Для получения такой меры поддержки работодателю нужно подать заявку в центр занятости, – пояснил Александр Митюхин. – Субсидия предназначена для приобретения мебели, техники, специального оборудования, программного обеспечения и других необходимых средств производства».

Подробную информацию о порядке получения субсидии можно узнать по телефону контакт-центра службы занятости населения Самарской области: 8-800-302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области

