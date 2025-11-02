В Самарской области полицейские и общественники провели уроки правовой грамотности с подростками

186

Полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Самарской области регулярно проводят мероприятия с подрастающим поколением, направленные на повышение правовой грамотности несовершеннолетних.

Так, в областной столице состоялась просветительская лекция для учащихся старших классов. В ходе встречи представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Татьяна Иванова подробно объяснила ребятам, с какого возраста наступает уголовная ответственность и какие наказания предусмотрены за совершение противоправных деяний.

Кроме того, представитель Совета детально разъяснила юношам и девушкам алгоритм противодействия мошенникам, рассказав, как распознавать схемы обмана, на что обращать внимание при общении с подозрительными лицами, как правильно реагировать на попытки незнакомцев узнать личные данные, а также куда обращаться за помощью в случае столкновения с мошенничеством.

А в Новокуйбышевске инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали школьникам о мерах личной безопасности при общении с незнакомыми людьми в социальных сетях и в сети Интернет, предупредив о том, что нельзя соглашаться на предложения «быстрого заработка».

Кроме того, полицейские настоятельно рекомендовали подросткам соблюдать правила безопасного поведения дома, на улице и в общественных местах.

Сотрудники полиции рассказали присутствующим о негативных последствиях употребления наркотических веществ и об ответственности за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.

Учащиеся активно задавали интересующие их вопросы, приводили примеры из жизни и в завершение мероприятий поблагодарили организаторов встреч за полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО