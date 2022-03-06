В Самарской области полицейские и общественники поздравили женщин с наступающим Международным женским днем

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В преддверии 8 марта полицейские и общественники Самарской области продолжают поздравлять прекрасную половину человечества в рамках ежегодной Всероссийской акции МВД «8 Марта – В каждый Дом».

Так, сотрудники МУ МВД России «Сызранское» совместно с общественниками навестили женщин-ветеранов и пенсионеров органов внутренних дел и поздравили их с наступающим праздником. Среди получивших поздравления – майор милиции в отставке Потемкина Тамара Михайловна. Совсем недавно она отметила свой 80-летний юбилей. Гости поздравили Тамару Михайловну с весенним праздником, передали наилучшие пожелания от имени руководства и личного состава МУ МВД России «Сызранское», пожелали ей благополучия и здоровья, а также вручили цветы и подарки.

Принимая поздравления, майор милиции в отставке Тамара Михайловна Потемкина поблагодарил гостей за добрые слова и участие в её жизни.

«Женщины в милиции на руководящих должностях в годы моей службы были редкостью, – вспоминает Тамара Михайловна. – Жизнь и тогда была сложная, но с 8 Марта нас мужчины всегда поздравляли! Приятно, что и сейчас не забывают: навещают, вручают подарки».

А сотрудники полиции и представители Общественного совета при МО МВД России «Борский» поздравили с 8 марта многодетную семью Андрейцевых. В их семье шесть деток: 2 сына и 4 дочки. Старшему – 16 лет, а младшей дочке – 1,6 годика.

Жизнь многодетной семьи бурлит событиями: постоянно что-то происходит. Покой в квартире начинается только тогда, когда дети ложатся спать. Семья единодушно уверена, что детей много не бывает. Их не пугают трудности.

Гости поздравили семью с наступающим праздником, маме подарили букет цветов, а дети получили подарки по возрасту: яркие книжки, наборы для творчества, игрушки. Сотрудники полиции и общественники пожелали маме всего самого доброго, счастья, благополучия и здоровья, а детям напомнили всегда слушаться родителей.