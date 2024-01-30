В Самарской области полицейские прививают молодежи любовь к ЗОЖ

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Полицейские на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди молодежи.

Так, в Жигулёвске сотрудники полиции встретились с учащимися общеобразовательного учреждения.

Полицейские затронули особо важные темы, такие как: пагубное воздействие употребление запрещенных веществ и наступление административной и уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков.

Сотрудники полиции призвали слушателей к здоровому образу жизни и пожелали им успехов в учебе и творческих свершениях. А также разъяснили, куда обращаться, в случае совершения противоправных действий по отношении к ним.

Встреча прошла в доверительной обстановке, ученики задавали интересующие их вопросы и получали исчерпывающие ответы.