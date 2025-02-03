В Самарской области подвели итоги выставки креативных индустрий

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Выставка-исследование креативных индустрий Самарской области проводилась на площадке музея им. П. Алабина с 4 ноября 2024 года по 30 января 2025 года и была частью большого регионального события — выставки «Самара».

Выставка «Самара» была создана по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева для знакомства жителей и гостей региона с богатством и культурой Самарского края.

Выставка-исследование креативных индустрий длилась 47 дней и за это время охватила все ключевые отрасли креативных индустрий: гастрономия, индустрия моды, архитектура и дизайн, IT, кино, музыка, живопись, театр, народные художественные промыслы и ремесла. На площадке выставки в это время работали 135 экспертов.

Организатором события выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и Центр креативных индустрий. Посетители смогли познакомиться с интересными творческими проектами самарских предпринимателей. «Нам важно поддержать талантливых, креативных людей с их творческими бизнес-проектами, реализация которых позволит повышать качество жизни населения, создавать условия для самореализации, наращивать туристическую привлекательность территорий, вносить вклад в технологическое развитие региона», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На открытых площадках предприниматели региона делились историей создания и развития своего бренда.

«Очень здорово, что креативные индустрии в течение трех месяцев были представлены на выставке «Самара». Интересное деление по тематикам каждые две недели позволило каждому сообществу объединяться, выявить своих лидеров, сильные стороны, проблематику в рамках проведенных круглых столов. Это позволило и нам, как модному сообществу, синхронизировать процессы, познакомиться с другими активными представителями креативных сообществ», - отметила художник и модельер Мария Казак.

На выставке креативных индустрий для посетителей и представителей сектора состоялись 9 круглых столов, 14 мастер-классов, 36 арт-объектов.

«Общаясь на выставке с представителями креативных индустрий, мы выявляли те проблемы, которые являются барьером для развития индустрии: всё, что связано с финансовой грамотностью, с маркетингом, возможностью продвижения продукции. Именно эти направления являются специализацией центров «Мой бизнес». На 2025 год у нас уже запланировано несколько акселераторов, обучающих программ, семинаров на различные тематики креативных индустрий», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В Самарской области для предпринимателей креативного сектора реализуются специальные инструменты поддержки: финансовые, имущественные, информационно-консультационные, содействие в продвижении, участие в обучающих мероприятиях. В 2024 году для предпринимателей в сфере креативных индустрий прошел конкурс грантов. 20 победителей получили финансовую поддержку на реализацию своих творческих бизнес-проектов.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

О доступных инструментах можно узнать, обратившись в центр «Мой бизнес» Самарской области. Меры поддержки также опубликованы на едином портале mybiz63.ru .

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.