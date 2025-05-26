В Самарской области подвели итоги регионального конкурса детского рисунка, посвященного 90-летию со дня образования ПДН

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Победителей, выбранных путем онлайн-голосования на сайте «Комсомольская правда», ждут заслуженные награды.

В Самарской области завершился региональный конкурс детского рисунка, посвященный 90-летию со дня образования подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России, который проводился по инициативе регионального главка полиции.

Конкурс направлен на формирование положительного имиджа сотрудников ПДН, популяризацию профессии полицейского, формирование уважения к закону, творческое развитие подрастающего поколения.

Основной задачей, стоящей перед участниками, являлось отражение деятельности инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних глазами ребенка.

За звание победителей боролись ребята со всех уголков Самарской области, лучшие работы в трех возрастных категориях выбраны с помощью открытого онлайн-голосования на сайте информационного партнера конкурса издательского дома «Комсомольская правда».

В итоге 1е места распределились следующим образом:

В категории 6-8 лет победителем стала Валерия, 8 лет, Исаклы.

В категории 9-11 лет - Анастасия, 9 лет, Нефтегорск.

В категории 12-14 лет лучшим признан Матвей, 12 лет, Нефтегорск.

Победителей ждут заслуженные награды.