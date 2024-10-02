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В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

2 октября 2024 12:28
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В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

Полицейскими совместно с судебными приставами-исполнителями проведено 117 рейдов, исполнено 607 постановлений о назначении административных штрафов на сумму более 1 400 000 рублей.

Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего в период с 23 по 27 сентября 2024 года совместно с территориальными подразделениями ГУФССП России по Самарской области.

Основная цель мероприятия – выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов.

По результатам мероприятий совместно с судебными приставами-исполнителями проведено 117 рейдов, в ходе которых, исполнено 607 постановлений о назначении наказаний в виде административных штрафов на сумму более 1 400 000 рублей. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) привлечено 492 должника. Работа в данном направлении проводилась на всей территории Самарской области и будет продолжена.

По итогам рассмотрения протоколов судами, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также административные аресты.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов. Узнать о наличии наложенных штрафов можно через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Теги: Судебные приставы

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