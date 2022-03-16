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В Самарской области подросток нашел инкассаторскую сумку с деньгами и... отнес в полицию

16 марта 2022 12:41
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В Самарской области подросток нашел инкассаторскую сумку с деньгами и... отнес в полицию

Начальник ГУ МВД России по Самарской области наградил юного жителя Сергиевского района за активную гражданскую позицию и помощь полиции.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников вручил ценный подарок и почетную грамоту юному жителю Сергиевского района. 17-летний Матвей нашел на улице утерянную инкассаторами сумку с денежными средствами и передал ее в дежурную часть отдела полиции. Генерал-лейтенант полиции поблагодарил Матвея за честность и активную гражданскую позицию.

22 февраля текущего года около 16:00 Матвей возвращался домой из техникума и заметил лежащую на земле сумку. Подросток понял, что сумка вероятно была утеряна инкассаторами – она опломбирована и сверху на прикрепленной бумаге написана сумма – 40 тысяч рублей.

Матвей, зная где находится ближайший отдел полиции, взял сумку и отнес в дежурную часть. Сотрудникам полиции молодой человек подробно рассказал о том, что произошло, описал место, где обнаружил находку, и передал сумку.

В ходе работы полицейские установили, что имущество действительно было утеряно сотрудниками инкассаторской службы, в настоящий момент сумка с денежными средствами в размере 40 тысяч рублей возвращена законному владельцу.

Матвей признается, что кроме как отнести находку в полицию, других мыслей и не возникло. Ничего героического в своем поступке он не видит. «Да и зачем мне брать чужое, у нас в семье так не принято», - скромно признается молодой человек. Он учится на 1 курсе в техническом колледже, увлекается компьютерным программированием, помогает по хозяйству бабушке, иногда ходит на рыбалку с друзьями.  Поощрение в виде почетной грамоты и наградных наручных часов из рук начальника областного главка для него приятный и неожиданный бонус: «Первой покажу часы бабуле, она точно обрадуется, а потом и друзьям», - гордо добавляет подросток.

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