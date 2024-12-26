В Самарской области пересмотрят подход к выдаче «Карт жителя Самарской области»

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Об этом сообщил первый вице-губернатор Михаил Смирнов.

— Подписано постановление правительства, которое вносит изменния в соответствующее положение. Этим решением мы восстанавливаем справедливость и отвечаем на многочисленные запросы жителей региона, — заявил чиновник.

По словами Михаила Смирнова, теперь у граждан будет право выбора. Они или смогут продолжать пользоваться уже привычной социальной картой, или всё же оформят «КЖСО», пишет 63.ру.

— Знаю, что для осуществления льготного проезда многие хотели бы сохранить возможность пользоваться социальной картой. теперь она имеется, — дополнил первый вице-губернатор.

При этом от «КЖСО» в регионе отказываться не планируют. Её функционал планируют доработать. Как заявил Михаил Смирнов, это нужно, чтобы выбор в её пользу «был не вынужденным, а осознанным».

Эксперимент по внедрению «Карт жителя Самарской области» начался в 2020 году. Предполагалось, что она станет единой картой, в дополнение к которой должны были выпустить и приложение. Ожидалось, что с помощью КЖСО граждане смогут не только оплачивать проезд (такой фунционал есть и у социальной карты). В неё также «вшили» и полис ОМС и другие документы.

Чтобы стимулировать переход граждан на «КСЖО», местные власти анонсировали блокировку и остановку выпуска социальных карт. Предполагалось, что этот процесс будет поделен на несколько этапов.

Но в итоге самарцы, которые стали владельцами «Карты жителя Самарской области», стали жаловаться на принуждение к её оформлению. Также на некоторых граждан повесили кредиты, а у других украли деньги.