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В Самарской области отметят День семьи, любви и верности

6 июля 2024 12:01
81
в Самарской области отметят День семьи, любви и верности

В Самарской области отметят День семьи, любви и верности. Напомним, официальный статус праздник получил в 2022 году, когда Президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении государственного праздника Дня семьи, любви и верности 8 июля.

Праздник напоминает о важности семейных ценностей. 2024 год объявлен Главой государства Годом семьи. На церемонии, посвященной открытию Года семьи, Президент России подчеркнул: «Безусловно, семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия – это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию. Потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплочёнными».

С 5 по 8 июля в Самарской области пройдут праздничные мероприятия. Одним из них станет вручение общественной награды – медали «За любовь и верность», которой ежегодно награждаются лучшие семьи региона, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, сохранившие крепкие отношения, основанные на любви и верности, и воспитавшие детей достойными гражданами общества. Медаль «За любовь и верность» будет вручена 70 семьям Самарской области. Среди награждаемых семьи участников СВО, супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, многодетные и приемные семьи, трудовые династии. За 15 лет медалью «За любовь и верность» награждено 940 семей губернии.

В Самаре торжественная церемония награждения 14 супружеских пар пройдет 8 июля в 12:00 во Дворце бракосочетания г.о. Самара (ул. Молодогвардейская, д. 238), в Тольятти в 17:00 во Дворце бракосочетания г.о. Тольятти (ул. Революционная, д. 25) наградят 15 супружеских пар. В других городах и районах награждения пройдут по отдельной программе.

На площади Славы с 7 июля начнет работать фотовыставка «СИЛАVСЕМЬЕ» (фотографии семей Самарской области, участвовавших в торжественных мероприятиях, проводимых управлением ЗАГС Самарской области).

С 3 по 10 июля в социальной сети «ВКонтакте» для жителей Самарской области пройдет флешмоб «#СчастливыеМгновеньяСемьи».

В этом году, учитывая пожелания молодоженов, управлением ЗАГС Самарской области площадкой для торжественных церемоний бракосочетания выбрана «Вертолетная площадка» (г. Самара, поселок Управленческий). Это уникальная возможность для 21 пары молодоженов заключить брак в одном из самых романтичных мест региона.
Начало церемоний с 11:00.

На площадке будет организована акция по заполнению тематических почтовых открыток военнослужащим – участникам СВО.

8 июля перед Дворцом бракосочетания г.о. Самара (ул. Молодогвардейская, д. 238) пройдет особенное мероприятие – мастер-класс «Вальс-проект», которое объединит людей всех возрастов и поколений атмосферой музыки и грации. Начало в 18:45. Участники научатся исполнять классические па вальса, погрузятся в историю этого изящного танца и проведут незабываемое время в кругу единомышленников. Независимо от уровня подготовки, каждый сможет закружиться в романтичном вальсе.

В этом году впервые в России пройдет Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченная к проведению Года семьи и Дня семьи, любви и верности. 8 июля управление ЗАГС Самарской области проведет во Дворце бракосочетания г.о. Самара (ул. Молодогвардейская, д. 238) интерактив «Государство для молодой семьи»Начало в 19:00. В рамках мероприятия обсудят вопросы сохранения и популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирование у молодежи позитивного образа большой, крепкой семьи. Также затронут вопросы профилактики и укрепления репродуктивного здоровья, в том числе при реализации сертификата на исследование репродуктивного здоровья молодоженов. Сертификат вручается в рамках проекта «Здоровье будущих родителей и их детей» при государственной регистрации заключения брака молодоженам во всех органах ЗАГС региона с 8 июля 2023 года. За год проведения проекта вручено более 13 500 сертификатов.

Второй год подряд в более чем 40 городах под лозунгом «Россия — Семья Семей!» проходит Всероссийский Парад Семьи. Парад стал ярким примером социальной сплоченности и национального единства.

Как и в прошлом году, Самара (начало в 18:00 у храма Кирилла и Мефодия, Ново-Садовая, 260) и Тольятти (начало в 17:45 возле храма во имя Петра и Февронии на площади перед Дворцом бракосочетания) присоединятся к Всероссийскому Параду Семьи. В рамках Парада семьи пройдут молебны святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, крестный ход, праздничные концерты, а также угощение, русские народные забавы, мастер-классы и игры для детей.

Фото:  управление ЗАГС Самарской области

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