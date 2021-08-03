В Самарской области отменили "Метафест 2021"

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В Самарской области из-за коронавируса отменили еще одно массовое мероприятие. Речь идет о фестивале всего живого — "Метафест 2021" (16+).

В понедельник, 2 августа, организаторы сообщили в соцсетях, что фестиваль не удастся провести в очном формате. Альтернативу найти не удалось:

- Мы очень хотели встретится в 2021 году хоть в каком-нибудь варианте. Когда стало понятно, что настоящего фестиваля не получится, мы взялись за проработку альтернативных вариантов и даже придумали одну отличную идею. Все казалось реализуемо, однако последняя ниточка надежды оборвалась.

Организаторы верят, что в 2022-м "Метафест" все-таки удастся провести.



Напомним, фестиваль разноформатной альтернативной музыки проходит в Самарской области на Мастрюковских озерах с 2007-го. В этом году он должен был состояться 19-21 августа, однако из-за непростой эпидобстановки пришлось все отменить.