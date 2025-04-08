В Самарской области организовали и провели детскую военно-спортивную игру «Зарница 2.0»

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В Тольятти сотрудники полиции и представители Общественного совета при Управлении МВД приняли участие в организации и проведении детской патриотической игры - «Зарница 2.0».

В этом году игра, ставшая уже традиционной для школьников Самарской области, посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Открытие мероприятия началось с построения команд, торжественного выноса флага под Гимн Российской Федерации и сдачи рапортов.

Затем прозвучали приветственные слова гостей мероприятия, которые пожелали участникам игры сплоченной командной борьбы за победу.

После конкурса строевой подготовки ребятам предстояло пройти ряд заданий, среди которых: переноска «раненых», участие в викторине на знание истории России и многие другие.

Участники достойно справились со всеми поставленными задачами.

В ходе мероприятия заместитель начальника отдела полиции по Автозаводскому району 2 Управления МВД России по Тольятти подполковник полиции Артем Симанов не только подробно рассказал юным жителям города о буднях сотрудников полиции о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу, но и затронул важную тему обеспечения безопасности подрастающего поколения, в том числе и в информационном пространстве, отметив, что злоумышленники активно вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность посредством сети Интернет и призвал подростков быть бдительными и осторожными.

Представитель Общественного совета при Управлении МВД, руководитель военно-исторического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов отметил важность подобных мероприятий для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Представители Совета организовали для ребят интерактивную выставку, рассказали о деятельности клуба, раздали всем желающим свежий выпуск газеты «Патриоты Тольятти».

В завершение встречи ребята поблагодарили сотрудников полиции и общественников за организацию и проведение игры.