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В Самарской области оказывается всесторонняя поддержка многодетным семьям

22 февраля 2023 10:00
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В Самарской области оказывается всесторонняя поддержка многодетным семьям

В Самарской области семьи с детьми охвачены мерами социальной поддержки с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия. Несмотря на ряд санкций и сложную обстановку, все социальные обязательства наш регион выполняет в полном объеме. Потому что поддержка семей с детьми – была и остается приоритетным направлением государственной политики, также на всестороннюю поддержку и заботу о семьях направлен национальный проект «Демография», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.

В Самарской области проживает более 24 тысяч многодетных семей. Всего по линии министерства социально-демографической и семейной политики региона семьям с детьми предоставляется 25 мер социальной поддержки. В текущем году в регионе продолжится формирование целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми. Такую задачу обозначил Губернатор Дмитрий Азаров.

В Кинель-Черкасском районе проживает многодетная дружная семья Полянских. Мама Анна окончила Самарский государственный аграрный университет, но сейчас все свое время посвящает воспитанию детей. Папа Андрей занят на сложной и ответственной работе, однако всегда находит время для семьи. Анна была единственным ребенком у родителей, но всегда хотела братика или сестренку. Мечта о большой семье сбылась, и вместе с мужем уже воспитывают трех замечательных дочек.

Старшая Снежана - ученица 7 класса - радует родителей своими успехами в учебе, является юнармейцем военно-патриотического отряда «Тигр». В свободное время Снежана успешно занимается лыжным спортом и учится играть на гитаре, которую получила в подарок на Новый год. Средняя дочка Лиза учится во 2-м классе, посещает танцевальный кружок, любит рисовать и мастерить игрушки.
Младшей Софии нет еще и года, она радует родителей первыми словами и шагами.

«Хорошая поддержка от государства - региональный капитал, который мы получили на рождение третьего ребенка. И вообще государство хорошо помогает семьям. Мы стояли в очереди, как молодая семья, и вот в этом году, буквально на прошлой неделе, получили сертификат на выплату на приобретение своего жилья», - рассказывает многодетная мама Анна Полянских.

Молодая семья меньше недели назад получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты по госпрограмме «Развитие жилищного строительства в Самарской области» и теперь планируют покупку собственного дома.

Также семья Полянских получает все положенные по законодательству меры социальной поддержки, среди них: ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, компенсация на проезд учащихся. В сентябре 2022 года они получили региональный семейный капитал, на средства которого приобрели всё необходимое для ухода и развития младшей дочери.

А еще в этом году семья Полянских одной из первых получила удостоверение многодетной семьи. Выдачу удостоверений возродили в нашем регионе с начала 2023 года.

Алена Попова, руководитель управления по Кинель-Черкасскому району Главного управления социальной защиты населения Восточного округа: «Удостоверение многодетной семьи имеет единую форму и действует на территории всего региона. Используя такое удостоверение, семья сможет на льготных условиях посещать музеи, театры, спортивные мероприятия, а также воспользоваться льготами для покупки билетов».

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