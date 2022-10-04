В Самарской области ограничено вещание телевидения и радио

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С 27 сентября началась осенняя солнечная интерференция. Это явление характеризуется тем, что солнечные радиоволны могут перебивать телевизионный сигнал. Из-за чего самарцы могут столкнуться с искажением или потерей картинки на экране телевизора.

Для такого периода, как считают специалисты, характерно кратковременное «заедание» картинки, распад на пиксели или полное ее пропадание. Однако такой процесс длится недолго - от нескольких секунд до 17 минут.

Так, с временными неудобствами придется столкнуться жителям Самарской области:

с 27 сентября по 21 октября (10:51-12:42) на телеканалах цифрового телевидения (РТРС-1, РТРС-2),

с 05 октября по 20 октября (08:18-11:11) на аналоговых телеканалах и FM-радиоканалах.

А уже во вторник, 4 октября, с 10:00 до 15:00 приемники не будут отображать сигнал в селе Кинель-Черкассы. Речь идет о каналах первого и второго цифровых мультиплексов и Радио России. Стоит отметить, что данная мера не связана с солнечной интерференцией, пишет ГТРК Самара.